Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Ллойда Остина, которое прозвучало во время выступления на Форуме национальной обороны имени Рейгана. Речь главы Пентагона также опубликовали на официальном сайте.

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Какие потери России в войне

Остин сообщил, что с 24 февраля 2022 года Россия заплатила потрясающую цену за планы Путина захватить Украину. Так, потери российских оккупантов в живой силе уже превышают 700 000. Кроме того, Кремль потратил на воплощение своих захватнических планов более 200 миллиардов долларов.

Знаете, последние месяцы Россия несла до тысячи потерь в день. И российские потери только за первый год войны, развязанной Путиным, похоже, превысили потери Москвы во всех ее конфликтах со времен Второй мировой войны – вместе взятых,

– добавил глава Пентагона.

Министр обороны США подчеркнул, что такие потери просто "потрясающие". Кроме того, Остин добавил, что кровопролитная война не имеет никакой реальной цели, кроме как воплощение "глупых амбиций Путина".

Вместе с тем, вооруженная агрессия Путина сделала НАТО сильнее, большим и объединенным. Остин акцентировал

"Мы избежали ядерного столкновения с Россией. Мы усилили восточный фланг НАТО. Мы сдерживали дальнейшую российскую агрессию. И мы подчеркнули нашу приверженность пятой статье Североатлантического договора. Мы поздравили Швецию и Финляндию в крупнейшем оборонном альянсе в истории", – заявил Остин.

В то же время глава Пентагона отметил, что война Путина стала не результатом, а причиной, почему Альянс расширился.