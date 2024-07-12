Точно не человеческие потери: что может стать ахиллесовой пятой России

Расчет на то, что большое количество потерь в войне остановит Россию, не сработал. Еще бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что потери россиян за время 10-летней Афганской войны составили 15 тысяч бойцов, тогда как за два года в Украине –полмиллиона.

Ожидалось, что большое количество погибших на фронте спровоцирует протестные настроения в России. Такое мнение 24 Каналу высказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник, отметив, что этого не произошло.

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Что на самом деле может остановить Россию

Страна-агрессор будет воевать до тех пор, пока будет работать репрессивная машина и люди будут готовы идти на фронт. Сейчас желающих достаточно и главная причина – выплаты. К слову, с 2022 года они увеличились в девять раз.

Пока там будет бедность, пока будут бедные, провинциальные россияне, до тех пор Владимир Путин будет посылать их на убийства в Украину,

– подчеркнул Алексей Мельник.

Действительно противнику надо наносить как можно больше потерь, но сейчас стало очевидно, что ахиллесова пята России не там. Даже если вырастут человеческие потери, они вряд ли смогут вызвать стратегический эффект для изменения политики Кремля.

Ахиллесова пята врага скорее это НПЗ, радиолокационные станции, а один словом – деньги, все то, что финансирует войну.

Лишить Россию возможности зарабатывать валюту – это создать проблему с обеспечением горючим одновременно гражданского сектора, например, сельского хозяйства, и военного – танков,

– отметил Алексей Мельник.

Есть еще и другие слабые места, о которых должны знать наши военные аналитики. Это как раз то, где можно асимметричными действиями, то есть акциями оперативного уровня, нанести России стратегические потери, подорвать способность страны-агрессора к проведению операции.