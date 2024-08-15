Кроме того, украинские защитники в ночь на 14 августа успешно атаковали 4 вражеских аэродрома в разных областях России. Сейчас последствия атаки уточняются, однако известно, что на аэродромах базировались российские истребители.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения потери противника достигают:

личного состава – около 595 620 (+1220) человек,

танков – 8484 (+8),

боевых бронированных машин – 16 426 (+24),

артиллерийских систем – 16 868 (+47),

РСЗВ – 1 154 (+3),

средства ПВО – 922 (+1),

самолетов – 367 (+1),

вертолетов – 328 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 598 (+50),

крылатые ракеты – 2 428 (+2),

корабли /катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 22 775 (+65),

специальная техника – 2813 (+0).



Актуальная статистика потерь России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, военные контрразведчики СБУ в сотрудничестве с ВСУ уничтожили российскую радиолокационную станцию "Каста" в Запорожской области. Фактически эта РЛС была "глазами" российской ПВО, которая контролировала наше воздушное пространство.

Враг прятал ее в тылу, тщательно маскировал и часто передислоцировал, однако украинские защитники смогли ее выследить и успешно атаковать. Стоимость такой РЛС стартует от 60 миллионов долларов, а окончательная сумма зависит от комплектации.