Минус 1170 оккупантов, 3 ПВО и самолет: потери врага на 17 мая

Россия продолжает атаковать Украину и использует для этого все больше солдат и технику. Украинские защитники не только защищают границы, но и уничтожают наступательный потенциал оккупантов.

Об актуальных потерях у россиян на 17 мая сообщили в Генштабе.

Смотрите также Крым под массированным ударом: могло прилететь по аэродромам и ТЭС

Какие потери России на 17 мая?

С начала полномасштабной войны по состоянию на 17 мая 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 348 790 (+1 170) человек;

танков – 11 938 (+1);

боевых бронированных машин – 24 578 (+4);

артиллерийских систем – 42 215 (+82);

РСЗО – 1 790 (+2);

средств ПВО – 1 384 (+3);

самолетов – 436 (+1);

вертолетов – 352 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 1 410 (+13);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 295 454 (+2 131);

крылатых ракет – 4 628 (+2);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 97 118 (+325);

специальной техники – 4 196 (+5).



Потери врага на 17 мая / Инфографика Генштаба

Почему потери россиян на фронте уменьшают их наступательный потенциал?

Потери российской армии на фронте постепенно уменьшают ее наступательный потенциал, ведь темпы уничтожения живой силы и техники превышают возможности России по их восстановлению.

Из-за больших потерь оккупанты сталкиваются с дефицитом личного состава, а новых контрактников удается привлекать все труднее даже несмотря на высокие денежные выплаты. Кроме того, на фронт часто отправляют плохо подготовленных новобранцев, что снижает эффективность штурмов.

Ситуацию для россиян осложняет активное использование ВСУ дронов и артиллерии, которые создают так называемые "килзоны" – зоны сплошного поражения. Из-за этого оккупанты не могут нормально эвакуировать раненых, а потери становятся еще больше.

В то же время российская армия теряет бронетехнику, транспорт и логистические ресурсы, поэтому все чаще вынуждена штурмовать позиции пешком или на гражданском транспорте.

Все это приводит к потере темпа наступления, ведь количество штурмов уменьшается, войска истощаются, а темпы продвижения замедляются. В некоторых районах российские силы даже теряют контроль над ранее захваченными позициями из-за украинских контратак.

К слову. Активное использование дронов на фронте наносит врагу потерь среди войска, которую он не может компенсировать даже за счет мобилизации. Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, что уничтожение техники и личного состава позволяет Украине проводить контрнаступательные действия, а при необходимости организовать оборону.

Какие значительные потери понесли россияне за последнее время?

Силы обороны Украины в ночь на 14 мая нанесли серии ударов по важным объектам российских оккупантов. В частности, под удар попал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России – "Рязанский" НПЗ, на территории которого вспыхнул пожар. Также были поражены российские военные корабли, склады боеприпасов и другие объекты на временно оккупированных территориях.

Кроме этого, Силы беспилотных систем атаковали военные объекты в Ейске, где был уничтожен самолет-амфибия Бе-200 и вертолет Ка-27.

Во время операции украинские защитники также поразили средства противовоздушной обороны, радиолокационные системы и технику связи оккупантов, среди которых мобильный комплекс связи "Редут-2УС" и узел связи.