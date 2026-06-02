Минус 1440 оккупантов, 3 танка и ПВО: потери врага на 2 июня

Украина продолжает защищать свою территорию от российских оккупантов. Ежедневно потери врага растут, что существенно ослабляет его боевой и наступательный потенциал.

Об актуальных потерях России на 2 июня сообщили в Генштабе.

Какие потери России на войне по состоянию на 2 июня?

По данным Генштаба, общие потери оккупационной армии от начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году составляют:

личного состава – около 1 366 910 (+1440) человек;

танков – 11 969 (+3);

боевых бронированных машин – 24 666 (+7);

артиллерийских систем – 43 112 (+75);

РСЗВ – 1 821 (+1);

средств ПВО – 1 400 (+1);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 323 762 (+1583);

наземных робототехнических комплексов – 1 542 (+14;

кораблей и катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 102 138 (+517);

специальной техники – 4 241 (+2);

крылатых ракет – 4 693 (+0).



Потери врага на 2 июня / Инфографика Генштаба

Значительные потери врага за последнее время

Во временно оккупированном Крыму 28 мая было атаковано место дислокации 126-й отдельной бригады Черноморского флота России в селе Перевальное. По данным российских пропагандистских медиа, удар нанесли двумя ракетами и двумя реактивными беспилотниками. В результате атаки повреждения получили казармы и столовая воинской части, после чего на территории вспыхнул пожар. Сообщается о 15 погибших оккупантов и еще 26 раненых.

Кроме того, в ночь на 1 июня беспилотники атаковали российское судно "Леонид Пестриков" в порту временно оккупированного Бердянска. Известно, что корабль с военным грузом находился у причала №3. Один из дронов попал в рубку судна. Предварительно, атака произошла во время разгрузки корабля, который использовался для обеспечения российских оккупационных войск.