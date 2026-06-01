Об этом пишут пропагандистские медиа.

Что известно об атаке?

Удар нанесли двумя ракетами и двумя реактивными беспилотниками. В результате атаки повреждены казармы и столовая, а также погибли 15 военнослужащих, и еще 26 получили ранения различной степени тяжести.

В то же время Генеральный штаб ВСУ не подтверждал информацию об этом ударе, Министерство обороны России также не комментировало инцидент.

Последствия удара по базе береговой охраны России в Крыму: смотрите фото

При этом информацию об атаке в своем телеграм-канале распространил советник министра обороны Сергей Стерненко.

Напомним, что в ночь на 1 июня беспилотники поразили российское судно, которое перевозило военный груз. Инцидент произошел в порту временно оккупированного Бердянска. Атака, вероятно, состоялась тогда, когда корабль как раз разгружали.

СБУ продолжает регулярно бить по тыловой логистике российских войск. За последнюю неделю операторы FPV-дронов атаковали более 500 единиц вражеской техники.

Следует отметить, что по словам Зеленского, Россия ежемесячно теряет около 30 ежемесячно теряет около 30 – 35 тысяч военных и вынуждена мобилизовать почти столько же. При этом президент считает, что кадровый дефицит вместе с санкциями Запада может подтолкнуть Кремль к поиску дипломатического завершения войны.