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"Минуснули" более 2 500 оккупантов: какие потери понесла Россия по состоянию на 13 ноября

Татьяна Бабич
Потери России в войне

Потери России в войне / Shutterstock (иллюстративное изображение)

Россияне не прекращают попытки продвигаться на фронте, несмотря на заявления о готовности к мирным переговорам. Однако практически любые действия оккупантов обходятся им значительными потерями.

О новой партии ликвидированных российских солдат и их уничтоженной технике сообщили в Генштабе ВСУ.

 
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Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 13 ноября 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 618 920 (+2 590) человек;
  • танков – 12 472 (+1);
  • боевых бронированных машин – 25 731 (+11);
  • артиллерийских систем – 52 322 (+44);
  • РСЗО – 2 271 (+2);
  • средств ПВО – 1 756 (+0);
  • самолетов – 452 (+0);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 607 083 (+1 160);
  • наземных робототехнических комплексов – 3 136 (+6);
  • кораблей / катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 174 307 (+469);
  • специальной техники – 4 905 (+6);
  • крылатых ракет – 5 196 (+0).
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Потери противника / Генштаб

Интересно, что с начала полномасштабного вторжения Россия зарегистрировала 11 335 смертей иностранцев и людей, родившихся за пределами страны. Погибшие были выходцами почти из 100 государств.

Ранее же в Госпогранслужбе поделились подробностями одной из успешных операций против врага. Бойцы бригады "Форпост" 12 ноября провели атаку на позиции российской пехоты на Южно-Слобожанском направлении. В результате точных ударов уничтожили укрытия оккупантов и вражеское транспортное средство.

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