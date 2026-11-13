"Минуснули" более 2 500 оккупантов: какие потери понесла Россия по состоянию на 13 ноября

О новой партии ликвидированных российских солдат и их уничтоженной технике сообщили в Генштабе ВСУ.

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Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 13 ноября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 618 920 (+2 590) человек;

танков – 12 472 (+1);

боевых бронированных машин – 25 731 (+11);

артиллерийских систем – 52 322 (+44);

РСЗО – 2 271 (+2);

средств ПВО – 1 756 (+0);

самолетов – 452 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 607 083 (+1 160);

наземных робототехнических комплексов – 3 136 (+6);

кораблей / катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 174 307 (+469);

специальной техники – 4 905 (+6);

крылатых ракет – 5 196 (+0).

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Потери противника / Генштаб

Интересно, что с начала полномасштабного вторжения Россия зарегистрировала 11 335 смертей иностранцев и людей, родившихся за пределами страны. Погибшие были выходцами почти из 100 государств.

Ранее же в Госпогранслужбе поделились подробностями одной из успешных операций против врага. Бойцы бригады "Форпост" 12 ноября провели атаку на позиции российской пехоты на Южно-Слобожанском направлении. В результате точных ударов уничтожили укрытия оккупантов и вражеское транспортное средство.