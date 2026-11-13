"Мінуснули" понад 2 500 окупантів: які втрати Росії на 13 листопада

Про нову партію ліквідованих російських солдатів і їхню знищену техніку розповіли в Генштабі ЗСУ.

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Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення станом на 13 листопада 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 618 920 (+2 590) осіб;

танків – 12 472 (+1);

бойових броньованих машин – 25 731 (+11);

артилерійських систем – 52 322 (+44);

РСЗВ – 2 271 (+2);

засобів ППО – 1 756 (+0);

літаків – 452 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 607 083 (+1 160);

наземних робототехнічних комплексів – 3 136 (+6);

кораблів / катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 174 307 (+469);

спеціальної техніки – 4 905 (+6);

крилатих ракет – 5 196 (+0).

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Втрати ворога / Генштаб

Цікаво, що від початку повномасштабного вторгнення Росія зареєструвала 11 335 смертей іноземців та людей, які народилися за межами країни. Загиблі були вихідцями майже зі 100 держав.

Раніше ж у Держприкордонслужбі поділилися подробицями однієї з успішних операцій проти ворога. Бійці бригади "Форпост" 12 листопада атакували позиції російської піхоти на Південно-Слобожанському напрямку. Унаслідок влучних ударів знищили укриття окупантів і ворожий транспортний засіб.