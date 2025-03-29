Сырский рассказал, сколько техники потеряли россияне с начала года

Россия продолжает нести потери в войне с Украиной. Украинские воины уничтожают не только личный состав вражеской армии, но и технику.

Ежедневно Силы обороны обезвреживают сотни ее единиц. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Сколько техники потеряла Россия за 2025 год

По данным Сырского, с начала 2025 года суммарные потери врага в автомобильной и специальной технике достигли почти 10 тысяч, а именно 9838 единиц.

Отметим, что ранее главнокомандующий ВСУ также рассказал, как много личного состава российской армии удалось уничтожить в этом году. Украинские Силы обороны уничтожили более 100 тысяч человек. Ежесуточно защитники Украины уничтожают 1000, а то и больше оккупантов.

Только за минувшие сутки они смогли ликвидировать 1740 российских военных. Кроме этого, поразили 407 единиц техники и вооружения агрессора. Добавим, что общие потери России в войне превысили более 912 тысяч бойцов.