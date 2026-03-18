18 марта, 06:44
Уничтожили более 1,7 тысячи оккупантов и много оружия: колоссальные потери России на 18 марта
Россия продолжает терять личный состав и технику в войне против Украины. Только за прошедшие сутки украинские военные уничтожили 1710 оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Какие потери России на 18 марта?
- личного состава – около 1 282 570 (+1710) человек;
- танков – 11 786 (+3);
- боевых бронированных машин – 24 229 (+11);
- артиллерийских систем – 38 506 (+29);
- РСЗО – 1 688 (+0);
- средств ПВО – 1 333 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 349 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 184 333 (+1989);
- крылатых ракет – 4 468 (+0);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 83 974 (+230);
- специальной техники – 4 091 (+0).
Потери врага на 18 марта 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Какие потери наносят противнику?
- Всего в феврале Силы обороны Украины уничтожили 678 россиян с помощью инженерных заграждений и дистанционного минирования, которое осуществляли с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Россия начала терять 30 – 35 тысяч человек в месяц из-за беспилотников – FPV и других, которые украинские военные активно используют на поле боя.
- К слову, недавно подразделения Сил обороны Украины поразили объекты военной логистики оккупантов. Под ударом оказались, в частности, склады хранения БпЛА и материально-технического обеспечения.