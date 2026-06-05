Украина сбила очень редкий российский дрон: появилось видео "охоты"

На Харьковщине пограничники "поймали" ценный вражеский дрон. За войну таких беспилотников было уничтожено всего несколько единиц.

Речь идет о дроне "Скат 450М". Он является одной из ключевых платформ противника для глубокой аэроразведки и корректировки огня. Об этом рассказали в ГСЧС.

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Что известно о сбитии "Скат 450М"?

Ориентировочная стоимость такого дрона составляет около 400 000 долларов. За все время войны Силы обороны сбили не более 20 таких аппаратов.

Редкий трофей смогли подбить пограничники подразделения "Стрикс".

День был тихий, целей вообще не было. Тут нам передают, что летит цель... Мы до последнего не знали, что это "Скат 450М". И только после сбития РЛС подтвердила, что мы приземлили столь редкую цель,

– рассказал военный с позывным "Дикий".

Поражение "Скат 450М": смотрите видео

Напомним, что это уже второй "Скат 450", который уничтожили пограничники из "Стрикса". Еще один был подбит весной этого года.

Справка: "СКАТ" – беспилотник для аэроразведки и наблюдения с оптикой и тепловизором. Его также могут использовать для наведения ракетных комплексов, в частности ОТРК "Искандер". О модификации "СКАТ 450 М" известно немного. Беспилотник имеет форму крыла, которая снижает заметность для радаров и улучшает аэродинамику. Конструкция без выступающих деталей помогает избегать повреждений во время приземления.

Ночью 3 июня дроны Сил беспилотных систем ВСУ атаковали российскую военно-морскую базу в Кронштадте. В сети уже опубликовали спутниковые снимки поврежденного корвета "Бойкий".