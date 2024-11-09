Именно такими данными располагает британская разведка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью министра обороны Великобритании Джона Гили изданию The Telegraph.

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Какие потери личного состава армии России

В течение октября Россия теряла 1 354 военных в сутки.

Общие потери личного состава за месяц достигли отметки 41 980. И это самый большой показатель с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По данным оборонной разведки Великобритании, предыдущий максимум составлял 39 110, зафиксирован в мае 2024 года. Они оценивают, что с начала конфликта Россия, вероятно, понесла более 696 000 потерь,

– передает The Telegraph.

Гили заметил, что успехи России на войне против Украины не свидетельствуют о ее "непрерывности". Так, отмечается, что Путин тратит 40% российского бюджета на оборону, "что является нежизнеспособным".

В издании, ссылаясь на данные аналитиков, говорят, что России будет трудно поддерживать такие усилия после 2025 года. А Гили тем временем считает, что эту войну на истощение выиграть возможно.

"Запад может и должен", – сказал он.