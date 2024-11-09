Саме такими даними володіє британська розвідка. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю міністра оборони Великої Британії Джона Гілі виданню The Telegraph.

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Які втрати особового складу армії Росії

Протягом жовтня Росія втрачала 1 354 військових за добу.

Загальні втрати особового складу за місяць сягнули позначки 41 980. І це найбільший показник з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За даними оборонної розвідки Великобританії, попередній максимум становив 39 110, зафіксований у травні 2024 року. Вони оцінюють, що з початку конфлікту Росія, ймовірно, зазнала понад 696 000 втрат,

– передає The Telegraph.

Гілі зауважив, що успіхи Росії на війні проти України не свідчать про її "незупинність". Так, зазначається, що Путін витрачає 40% російського бюджету на оборону, "що є нежиттєздатним".

У виданні, посилаючись на дані аналітиків, кажуть, що Росії буде важко підтримувати такі зусилля після 2025 року. А Гілі тим часом вважає, що цю війну на виснаження виграти можливо.

"Захід може і повинен", – сказав він.