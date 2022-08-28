По словам защитников, в танке находился вражеский десант. Наши бойцы поджарили захватчиков точным выстрелом.
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Защитники искусно уничтожили вражеский танк
В Генштабе ВСУ показали видео филигранного уничтожения танка российских оккупантов.
Очень короткая история о судьбе одного российского танка с десантом – успеха не имел, не отошел,
– говорится в подписи к ролику.
Заметим, что этот танк был одним из 1939, которые наши бойцы испепелили с начала полномасштабной войны. Кроме этого, захватчики потеряли и кучу другой техники, в частности:
- 4254 боевые бронированные машины,
- 1045 артиллерийских систем,
- 274 реактивные системы залпового огня,
- 148 средств ПВО,
- 234 самолета,
- 202 вертолета,
- 836 БпЛА оперативно-тактического уровня,
- 196 крылатых ракет,
- 15 кораблей и катеров,
- 3165 единиц автомобильной техники и автоцистерн,
- 99 единиц специальной техники.
Также ВСУ уже ликвидировали около 46,5 тысячи оккупантов. Однако заметим, что эти данные – приблизительны, ведь подсчет усложняют очень активные боевые действия. Поэтому, по всей вероятности, захватническая российская армия могла потерять гораздо больше.
Смотрите видео, как ВСУ уничтожили танк:
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