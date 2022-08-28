За словами захисників, у танку перебував ворожий десант. Наші бійці підсмажили загарбників влучним пострілом.

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Захисники майстерно знищили ворожий танк

У Генштабі ЗСУ показали відео філігранного знищення танку російських окупантів.

Дуже коротка історія про долю одного російського танка з десантом – успіху не мав, не відійшов,

– мовиться у підписі до ролика.

Зауважимо, що цей танк був одним із 1939, які наші бійці спопелили від початку повномасштабної війни. Окрім цього, загарбники втратили й купу іншої техніки, зокрема:

4254 бойові броньовані машини,

1045 артилерійських систем,

274 реактивні системи залпового вогню,

148 засобів ППО,

234 літаки,

202 гелікоптери,

836 БпЛА оперативно-тактичного рівня,

196 крилатих ракет,

15 кораблів та катерів,

3165 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,

99 одиниць спеціальної техніки.

Також ЗСУ вже ліквідували приблизно 46,5 тисячі окупантів. Проте зауважимо, що ці дані – приблизні, адже підрахунок ускладнюють дуже активні бойові дії. Тому, цілком ймовірно, загарбницька російська армія могла втратити значно більше.

Дивіться відео, як ЗСУ знищили танк:

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