За словами захисників, у танку перебував ворожий десант. Наші бійці підсмажили загарбників влучним пострілом.
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Захисники майстерно знищили ворожий танк
У Генштабі ЗСУ показали відео філігранного знищення танку російських окупантів.
Дуже коротка історія про долю одного російського танка з десантом – успіху не мав, не відійшов,
– мовиться у підписі до ролика.
Зауважимо, що цей танк був одним із 1939, які наші бійці спопелили від початку повномасштабної війни. Окрім цього, загарбники втратили й купу іншої техніки, зокрема:
- 4254 бойові броньовані машини,
- 1045 артилерійських систем,
- 274 реактивні системи залпового вогню,
- 148 засобів ППО,
- 234 літаки,
- 202 гелікоптери,
- 836 БпЛА оперативно-тактичного рівня,
- 196 крилатих ракет,
- 15 кораблів та катерів,
- 3165 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,
- 99 одиниць спеціальної техніки.
Також ЗСУ вже ліквідували приблизно 46,5 тисячі окупантів. Проте зауважимо, що ці дані – приблизні, адже підрахунок ускладнюють дуже активні бойові дії. Тому, цілком ймовірно, загарбницька російська армія могла втратити значно більше.
Дивіться відео, як ЗСУ знищили танк:
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