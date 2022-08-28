За словами захисників, у танку перебував ворожий десант. Наші бійці підсмажили загарбників влучним пострілом.

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Захисники майстерно знищили ворожий танк

У Генштабі ЗСУ показали відео філігранного знищення танку російських окупантів.

Дуже коротка історія про долю одного російського танка з десантом – успіху не мав, не відійшов,
– мовиться у підписі до ролика.

Зауважимо, що цей танк був одним із 1939, які наші бійці спопелили від початку повномасштабної війни. Окрім цього, загарбники втратили й купу іншої техніки, зокрема:

  • 4254 бойові броньовані машини,
  • 1045 артилерійських систем,
  • 274 реактивні системи залпового вогню,
  • 148 засобів ППО,
  • 234 літаки,
  • 202 гелікоптери,
  • 836 БпЛА оперативно-тактичного рівня,
  • 196 крилатих ракет,
  • 15 кораблів та катерів,
  • 3165 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,
  • 99 одиниць спеціальної техніки.

Також ЗСУ вже ліквідували приблизно 46,5 тисячі окупантів. Проте зауважимо, що ці дані – приблизні, адже підрахунок ускладнюють дуже активні бойові дії. Тому, цілком ймовірно, загарбницька російська армія могла втратити значно більше.

Дивіться відео, як ЗСУ знищили танк:

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