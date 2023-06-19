Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, сейчас украинские защитники проводят хлопотную работу по "размягчению" обороны противника.

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Потери России существенно растут

Это своеобразная подготовка к дальнейшему более масштабному удару. Однако для начала нужно найти слабые места в обороне оккупантов.

Настоящая работа наших военных – построить фундамент для будущего удара. Тогда увидим на карте продвижения. Хотя и сейчас они есть. Они вызваны тем, как отмечали иностранные аналитики, что сейчас у россиян иногда потери даже больше, чем тогда, когда они совершали безумные штурмы Бахмута, Марьинки и Авдеевки,

– предположил Крамаров.

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Буквально за три недели июня Россия начала терять огромное количество техники. А за уничтоженными артиллерийскими системами за месяц они вообще идут практически на рекорд. Это также помогает украинским военным расширять плацдармы и улучшать позиции.

Сейчас нужно верить и активно помогать вооруженным силам Украины. А международным партнерам еще больше нарастить помощь для украинских защитников.

Потери России в войне против Украины: коротко