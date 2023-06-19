Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, зараз українські захисники проводять клопітку роботу з "розм'якшення" оборони противника.

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Втрати Росії суттєво ростуть

Це є своєрідною підготовкою до подальшого значно масштабнішого удару. Однак для початку потрібно знайти слабкі місця в обороні окупантів.

Теперішня робота наших військових – побудувати фундамент для майбутнього удару. Тоді побачимо на карті зрушення. Хоча і зараз вони є. Вони спричинені тим, як зазначали іноземні аналітики, що зараз в росіян інколи втрати навіть більші, ніж тоді, коли вони робили шалені штурми Бахмута, Мар'їнки та Авдіївки,

– припустив Крамаров.

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Буквально за три тижні червня Росія почала втрачати величезну кількість техніки. А зі знищених артилерійських систем за місяць вони взагалі йдуть практично на "рекорд". Це також допомагає українським військовим розширювати плацдарми та покращувати позиції.

Зараз потрібно вірити та активно допомагати Збройним Силам України. А міжнародним партнерам – ще більше наростити допомогу для українських захисників.

Втрати Росії у війні проти України: коротко