Массово гибнут в штурмах: военный шокировал потерями россиян на небольшом участке фронта

Потери россиян в войне против Украины остаются крайне высокими. Буквально за год они теряют просто огромное подразделение.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Андрей Отченаш. По его словам, с наступлением осени количество штурмовых операций в зоне обороны его подразделения увеличилось в разы. Врагу нужно продемонстрировать хотя бы какие-то успехи.

Потери России просто колоссальны

Как подчеркнул военный, буквально за год на участке длиной 15–20 километров Россия потеряла более 5000 человек личного состава погибшими. Это колоссальные цифры.

Они далеко не сопоставимы с потерями Сил обороны Украины. Это даже не 1 к 10. Местами даже 1 к 15. При этом противник штурмует постоянно. Посылают личный состав пачками просто на смерть,

– отметил Отченаш.

Военный рассказал, как изменились бои на фронте с приходом осени: смотрите видео 24 Канала

Сейчас на фронте еще сохраняется некоторая "зеленка". Листья не опали, но пожелтели. Ночи становятся прохладными. Соответственно, любое передвижение легче зафиксировать с помощью тепловизионного дрона.

Лес уже не так сильно спасает. Когда летом все нагревалось, ты просто не видел передвижения. Очень много тепла, и не видно, это противник или нет. Мы ожидаем, что до наступления зимы противник попытается еще несколько раз провести штурмы с применением квадроциклов и мотоциклов,

– подчеркнул военный.

Обратите внимание! Присоединяйтесь к сбору средств на тяжелые логистические дроны для бригады "Рубеж". Пожертвовать можно по ссылке https://send.monobank.ua/jar/2XMHMXAKKM.

Добавим, что президент Владимир Зеленский заявил, что за сентябрь российская армия потеряла на фронте более 40 тысяч военнослужащих. При этом врагу не удалось добиться каких-либо значительных успехов на поле боя.