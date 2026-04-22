Ликвидировано более 1100 оккупантов, много техники и оружия: потери России на 22 апреля

Российская армия продолжает полномасштабную войну против Украины. В то же время украинские Силы обороны ежедневно ликвидируют значительное количество оккупантов.

О потерях вражеской армии за прошедшую сообщил Генштаб ВСУ.

Какие потери российской армии?

В Генштабе проинформировали, что с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 22 апреля 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 321 450 (+1 140) человек;

танков – 11 885 (+1);

боевых бронированных машин – 24 436 (+7);

артиллерийских систем – 40 516 (+38);

РСЗВ – 1 749 (+0);

средства ПВО – 1 350 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 350 (+0);

БпЛА оперативно–тактического уровня – 251 489 (+1 026);

крылатых ракет – 4 549 (+0);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 90 925 (+162);

специальной техники – 4 132 (+0).

Потери России по состоянию на 22 апреля 2026 года / Фото Генштаба

