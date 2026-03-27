Силы обороны крушат все больше техники и живой силы оккупантов: потери России на 27 марта

Днями враг усилил штурмовые действия на нескольких ключевых направлениях. Но эти действия оборачиваются для российской армии большими потерями как в живой силе, так и в технике.

О потерях врага за последние сутки сообщают в Генштабе. Какие потери нанесли врагу Силы обороны за последние сутки? С начала войны против Украины Россия потеряла: личного состава – около 1 293 170 (+1 000) человек;

танков – 11 808 (+1);

боевых бронированных машин – 24 287 (+9);

артиллерийских систем – 38 863 (+68);

РСЗО – 1 700 (+2);

средств ПВО – 1 337 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 200 611 (+2 222);

крылатых ракет – 4 491 (+0);

кораблей и катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 85 569 (+217);

специальной техники – 4 100 (+0).

Потери россиян на 27 марта / Инфографика Генштаба Какие объекты России недавно атаковали оборонцы? На днях бойцы подразделения "Феникс" нанесли успешный удар по подвижной радиорелейной станции связи оккупантов – Р-416Г-МС. Объект уничтожен полностью. Известно, что стоимостью этой техники – около 600 тысяч долларов.

В ночь на 26 марта Силы обороны атаковали Киришский НПЗ в Ленинградской области России. В результате удара загорелись установки первичной переработки нефти и два резервуара. Предприятие входит в тройку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России.

Днем ранее украинские военные разбили российский корабль на Выборгском судостроительном заводе, что в Ленинградской области. Речь идет о патрульном боевом ледоколе "Пурга", который также можно использовать в боевых целях.