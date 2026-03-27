24 Канал Новости Украины Силы обороны крушат все больше техники и живой силы оккупантов: потери России на 27 марта
27 марта, 06:35
Силы обороны крушат все больше техники и живой силы оккупантов: потери России на 27 марта

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • Россия потеряла около 1 293 170 человек, 11 808 танков и 24 287 боевых бронированных машин с начала войны.
  • За последние сутки уничтожено 68 артиллерийских систем, 9 боевых бронированных машин и 217 единиц автомобильной техники.

Днями враг усилил штурмовые действия на нескольких ключевых направлениях. Но эти действия оборачиваются для российской армии большими потерями как в живой силе, так и в технике.

О потерях врага за последние сутки сообщают в Генштабе.

Смотрите также Россия теряет связь: пограничники разбили редкую станцию за 600 тысяч долларов

Какие потери нанесли врагу Силы обороны за последние сутки?

С начала войны против Украины Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 293 170 (+1 000) человек;
  • танков – 11 808 (+1);
  • боевых бронированных машин – 24 287 (+9);
  • артиллерийских систем – 38 863 (+68);
  • РСЗО – 1 700 (+2);
  • средств ПВО – 1 337 (+0);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 350 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 200 611 (+2 222);
  • крылатых ракет – 4 491 (+0);
  • кораблей и катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 85 569 (+217);
  • специальной техники – 4 100 (+0).


Потери россиян на 27 марта / Инфографика Генштаба

Какие объекты России недавно атаковали оборонцы?

  • На днях бойцы подразделения "Феникс" нанесли успешный удар по подвижной радиорелейной станции связи оккупантов – Р-416Г-МС. Объект уничтожен полностью. Известно, что стоимостью этой техники – около 600 тысяч долларов.

  • В ночь на 26 марта Силы обороны атаковали Киришский НПЗ в Ленинградской области России. В результате удара загорелись установки первичной переработки нефти и два резервуара. Предприятие входит в тройку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России.

  • Днем ранее украинские военные разбили российский корабль на Выборгском судостроительном заводе, что в Ленинградской области. Речь идет о патрульном боевом ледоколе "Пурга", который также можно использовать в боевых целях.