Силы обороны крушат все больше техники и живой силы оккупантов: потери России на 27 марта
- Россия потеряла около 1 293 170 человек, 11 808 танков и 24 287 боевых бронированных машин с начала войны.
- За последние сутки уничтожено 68 артиллерийских систем, 9 боевых бронированных машин и 217 единиц автомобильной техники.
Днями враг усилил штурмовые действия на нескольких ключевых направлениях. Но эти действия оборачиваются для российской армии большими потерями как в живой силе, так и в технике.
О потерях врага за последние сутки сообщают в Генштабе.
Какие потери нанесли врагу Силы обороны за последние сутки?
С начала войны против Украины Россия потеряла:
- личного состава – около 1 293 170 (+1 000) человек;
- танков – 11 808 (+1);
- боевых бронированных машин – 24 287 (+9);
- артиллерийских систем – 38 863 (+68);
- РСЗО – 1 700 (+2);
- средств ПВО – 1 337 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 200 611 (+2 222);
- крылатых ракет – 4 491 (+0);
- кораблей и катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 85 569 (+217);
- специальной техники – 4 100 (+0).
Потери россиян на 27 марта / Инфографика Генштаба
Какие объекты России недавно атаковали оборонцы?
На днях бойцы подразделения "Феникс" нанесли успешный удар по подвижной радиорелейной станции связи оккупантов – Р-416Г-МС. Объект уничтожен полностью. Известно, что стоимостью этой техники – около 600 тысяч долларов.
В ночь на 26 марта Силы обороны атаковали Киришский НПЗ в Ленинградской области России. В результате удара загорелись установки первичной переработки нефти и два резервуара. Предприятие входит в тройку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России.
Днем ранее украинские военные разбили российский корабль на Выборгском судостроительном заводе, что в Ленинградской области. Речь идет о патрульном боевом ледоколе "Пурга", который также можно использовать в боевых целях.