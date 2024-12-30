Тяжелый процесс: какие могут быть проблемы в России из-за тотальной мобилизации

В России уже давно продолжается скрытая мобилизация. Там хотели бы увеличить количество оккупантов, но не могут этого сделать из-за определенных проблем.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, отметив, что Россия продолжает нанимать население на контракты. Дошло до того, что они уже даже выгребают женщин из СИЗО.

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Возможна ли в России тотальная мобилизация

По приблизительным оценкам, России удается набирать за месяц около 20-21 тысячи желающих. Но это не перекрывает потери. К примеру, в ноябре Силы обороны уничтожили около 45 тысяч оккупантов. В декабре российских потерь будут еще больше.

Уже давно звучат разговоры о тотальной мобилизации в России. Но это не так просто сделать. Все упирается в подготовку, обеспечения и тому подобное.

От человека, который стоит нетрезвым в гражданской одежде, до человека, который воюет, есть огромный путь. Их надо хоть как-то одевать, экипировать. Броник, каска, автомат, боекомплект. Еще надо хотя бы чему-то научить. Их надо как-то кормить, поить водой. Да еще и расселить не рядом, потому что туда сразу прилетит HIMARS,

– сказал Сазонов.

Тотальная мобилизация – чрезвычайно сложный процесс. Кроме того, оккупантов нужно контролировать. Ведь где-то они будут напиваться, драться, дезертировать и т.п.

Там это очень трудно. Поэтому мобилизация в России – это такой "ящик Пандоры". Его откроешь – и никто не знает, что из этого получится,

– подчеркнул Сазонов.

Напомним, по состоянию на 30 декабря Россия потеряла более 787 тысяч личного состава. Только за сутки Силы обороны Украины уничтожили более 2000 оккупантов.