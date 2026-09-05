Командир 4-го батальона "Сила Свободы" 4-й бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко отметил в эфире 24 Канала, что Россия сегодня теряет в штурмах больше сил, чем способна привлечь.

Потери врага вызваны не только боями

Военный заверил, что тактика инфильтрации мелкими группами обходится России значительно дешевле, чем использование беспилотников или техники. Благодаря длительной пропаганде российский диктатор Путин имеет постоянный приток людей, готовых идти на смерть.

Для них набирать и отправлять фактически как на конвейере эти мелкие штурмовые группы – это оптимальный способ, дешевле, чем использование бронетехники, дронов или артиллерии. Эта империя всегда вела войны исключительно за счет ресурсов, и в первую очередь для нее ничего не стоит условный Ванька, который идет на войну под влиянием московской пропаганды,

– подчеркнул Назаренко.

Мобилизация в России неизбежна

Командир батальона обратил внимание на то, что статистика Генерального штаба ВСУ свидетельствует о непрерывном уничтожении вражеских сил. Многие российские солдаты гибнут не только в боях, но и от тяжелых ранений, ужасных бытовых условий и внутренних конфликтов.

Один из вариантов для диктатора – это объявление мобилизации, а если точнее – ее продление. Ведь Путин воспринимает своих граждан исключительно как рабов и "мясо для дронов",

– подчеркнул Назаренко.

О ситуации на фронте: смотрите видео

В заключение он рассказал о сборе средств, который был открыт на нужды бригады "Рубеж". Средства будут направлены на приобретение системы РЭБ для защиты наземных роботизированных комплексов, чтобы уберечь их от вражеских FPV-дронов.

Сейчас в пределах зоны боевых действий идет война логистики. Благодаря НРК украинские бойцы рискуют только техникой и не рискуют живой силой. Поэтому почему больше таких роботов и чем лучше они защищены системами РЭБ, тем меньше шансов у российских дронов долететь до целей. Присоединиться к сбору можно донатом, отсканировав указанный ниже QR-код.