Так, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 390 захватчиков. В общей сложности Россия уже потеряла ориентировочно 275 850 бойцов.

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Какие потери врага в технике на войне

Танков – 4662 (+7),

боевых бронированных машин – 8914 (+2),

артиллерийских систем – 6233 (+23),

РСЗО – 789 (+0),

средств ПВО – 531 (+1),

самолетов – 315 (+0),

вертолетов – 316 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4888 (+21),

крылатых ракет – 1518 (+0),

кораблей и катеров – 20 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 8734 (+18),

специальной техники – 914 (+2).

Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде!

– подчеркнули в Генштабе ВСУ.

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Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ

Потери России значительно больше, чем у Украины

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ рассказал, что украинские защитники продолжают наносить оккупантам огневые поражения там, где они того меньше всего ожидают. Илья Евлаш заметил, что наши воины двигаются вперед гораздо меньшими силами, чем у агрессора. Кроме того, продвижение происходит, несмотря на доминацию россиян в воздухе.

При этом всем противник несет в 7 – 8 раз больше потерь в обороне, чем мы в наступлении,

– подчеркнул Евлаш.

Он добавил, что это противоречит законам военной логики и военного искусства.