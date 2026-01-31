Тактика врага перестает работать, – в 3 армейском корпусе объяснили рост потерь России

Россия несет серьезные потери на войне из-за интенсивности боев и противодействия Сил обороны. В частности говорится о личном составе, с которым у оккупантов, вероятно, начинаются серьезные трудности.

В последнее время потери России настолько выросли, что Кремлю в ближайшее время, возможно, придется принимать решение об усилении мобилизации. Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин рассказал 24 Каналу, что наши военные сейчас эффективно применяют беспилотники, чтобы уничтожать российское войско.

Как рост потерь России влияет на войну?

Максим Жорин подчеркнул, что подразделения ВСУ, у которых эффективно построена системная оборона, не подпускают вражескую пехоту к своим позициям, используя дроны.

Очень хорошо, когда украинские пехотинцы на своих позициях не вступают в контакт со штурмовыми группами противника. Такая тактика врага стагнирует и направляется в тупик. Того результата, который был у россиян еще полгода назад, сейчас сложно достичь, несмотря на большие потери,

– сказал он.

Оккупанты, по-прежнему, ежедневно идут в наступление почти по всей линии фронта, но существенных результатов это не имеет.

По словам заместителя командира Третьего армейского корпуса, сама по себе тактика наступления российских войск перестает понемногу работать.

Вооруженные силы Украины адаптируются и учатся выстраивать оборону так, чтобы постоянный штурм россиян не имел результатов,

– отметил он.

Это подтверждается тем, что по всей линии боевого соприкосновения у оккупантов за последнее время нет существенных успехов.

В России выросли потери: последние новости