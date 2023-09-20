В последние дни российские потери значительно выросли на западе Запорожской области, – ISW

В последние дни российские потери значительно выросли на западе Запорожской области. Вражеские войска борются с нехваткой имеющихся боеспособных подразделений.

Так, оккупанты пытаются что-то сделать с нехваткой имеющихся боеспособных подразделений, которые российское командование готово перебросить на этот участок фронта. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

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На Запорожье у оккупантов – огромные потери

Спикер Таврической группировки войск Украины Александр Штупун заявил, что 18 сентября на Таврическом направлении, включая западную часть Запорожской области, российские войска потеряли 313 человек.

Штупун отметил, что это значительно больше, чем российские потери за предыдущие два дня, когда вражеские войска ежедневно теряли около 200 человек. По его словам, десантники страны-агрессорки ведут оборону на Таврическом направлении и для "прикрытия" подразделений ВДВ прибыли отряды "Storm-Z" с призывниками.

ISW ранее наблюдала, как подразделения 7-й гвардейской горной дивизии ВДВ и 76-й гвардейской дивизии ВДВ проводят контратаки против украинских сил в районе Работино (10 километров к югу от Орехова).

ISW оценила, что эти операции, вероятно, сильно ухудшили эти силы ВДС. Отряды "Storm-Z" часто оказываются боеспособными и, вероятно, обеспечат российской обороне на западе Запорожской области незначительную боеспособность.

– подчеркнули аналитики.

Актуальные потери захватчиков на фронте

Отметим, что на тот свет ВСУ уже отправили 273 460 оккупантов. Потери в технике: