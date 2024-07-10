Россия потеряла 91% личного состава во время наступления на Харьковскую область, – ВСУ

Россия потеряла 91% личного состава во время двухмесячного наступления на Харьковскую область. К нему страна-агрессор привлекла 10 350 солдат.

Потери россиян составляют 2939 убитыми, 6509 ранеными, а 45 оккупантов сдались в плен. Об этом сообщил заместитель командира ОТГ "Харьков" полковник Виктор Солимчук.

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Сколько бойцов потеряли россияне во время наступления на Харьковщину

Ориентировочные потери противника на нашем направлении составляют примерно 91%,

– отметил Солимчук.

По его словам, за это время россияне потеряли в Волчанске большую часть своей 138 мотострелковой бригады, а также понесли значительные потери в 83 и 157 танковых полках. Российская 83 десантно-штурмовая бригада также постоянно несет потери, иногда по несколько десятков солдат в сутки.

Солимчук также отметил, что из-за огромных потерь российское командование вынуждено снимать подразделения с других направлений и привлекать резервы. Впрочем, он отметил, что Россия все еще имеет значительный наступательный потенциал.

Какая сейчас ситуация на Харьковском направлении

Военный рассказал, что российские войска перегруппировываются, в частности, продолжается восстановление сил и логистики. Он добавил, что в тылах проходит подготовка новых штурмовых групп, поэтому в ВСУ осознают мощность оккупационных войск.

"А наши воины, артиллерия и дроны вносят существенные и ощутимые коррективы в планы врага. Все его попытки нарастить усилия и расширить зону контроля – успеха не имеют. По всей линии государственной границы и фронта мы будем и в дальнейшем уничтожать оккупантов, разрушая их захватнические планы", – резюмировал Солимчук.