24 Канал Новости Украины ВСУ отбили мотоштурм оккупантов возле Гуляйполя
19 апреля, 19:14
Обновлено - 19:20, 19 апреля

ВСУ отбили мотоштурм оккупантов возле Гуляйполя

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Украинские военные остановили штурм российских военных на Запорожье, где враг пытался наступать на мотоциклах и "Урале".
  • 225-й отдельный штурмовой полк сообщил о ликвидации четырех полков и двух бригад россиян на Гуляйпольском направлении.

Украинские военные остановили очередной штурм российских военных в Запорожье. Враг пытался наступать на мотоциклах.

Кадры ликвидации оккупационной армии обнародовали в 225-м отдельном штурмовом полку Сухопутных войск ВСУ.

ВСУ разгромили оккупантов во время штурма

Бойцы 225-го ОШП рассказали об успешном ударе по российским военным в Запорожской области. Враг в очередной раз пытался наступать, но на этот раз на мотоциклах и "Урале".

Однако успехов оккупанты не достигли: украинские военные ликвидировали четыре полка и две бригады россиян. И это результат только на Гуляйпольском направлении, написали в ОШП.

Последние новости с фронта

  • Недавно была зафиксирована подготовка военной инфраструктуры вдоль белорусской границы. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук объяснил 24 Каналу, что Владимир Путин попал в "мобилизационную яму" из-за потерь на войне.

  • По словам Лакийчука, российский диктатор или может купить военных, вроде северокорейских, или забрать у Александра Лукашенко. Но последний "добровольно армию не отдаст".

  • Несмотря на усиление давления на Купянском направлении российская армия не достигает успехов. В частности, попытки дойти до города – провальные для врага.