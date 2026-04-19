ВСУ отбили мотоштурм оккупантов возле Гуляйполя
Украинские военные остановили очередной штурм российских военных в Запорожье. Враг пытался наступать на мотоциклах.
Кадры ликвидации оккупационной армии обнародовали в 225-м отдельном штурмовом полку Сухопутных войск ВСУ.
ВСУ разгромили оккупантов во время штурма
Бойцы 225-го ОШП рассказали об успешном ударе по российским военным в Запорожской области. Враг в очередной раз пытался наступать, но на этот раз на мотоциклах и "Урале".
Однако успехов оккупанты не достигли: украинские военные ликвидировали четыре полка и две бригады россиян. И это результат только на Гуляйпольском направлении, написали в ОШП.
Неудачный для России мотоштурм на Запорожье: смотрите видео
Последние новости с фронта
Недавно была зафиксирована подготовка военной инфраструктуры вдоль белорусской границы. Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук объяснил 24 Каналу, что Владимир Путин попал в "мобилизационную яму" из-за потерь на войне.
По словам Лакийчука, российский диктатор или может купить военных, вроде северокорейских, или забрать у Александра Лукашенко. Но последний "добровольно армию не отдаст".
Несмотря на усиление давления на Купянском направлении российская армия не достигает успехов. В частности, попытки дойти до города – провальные для врага.