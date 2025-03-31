Спрятали за кладбищем: на Белгородщине "взорвался" склад с боеприпасами, – эффектное видео

Украинские силы продвинулись вглубь Белгородской области на 3 – 4 километра, прорвав первую линию обороны врага. Вместе с территориальными, наши защитники имеют и материальные достижения на этой местности.

Так, недавно на один склад со снарядами на Белгородщине стало меньше, передает 24 Канал со ссылкой на ЦПД.

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Склада больше нет

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко поделился видео, на котором зафиксирован взрыв и детонация склада боеприпасов на Белгородщине.

Взрывы на складе БК в России: смотрите видео

На кадрах видно, что объект размещался неподалеку от местного кладбища.

Российская армия разместила на Белгородщине склад БК, чтобы использовать его в войне против Украины. Нет больше склада,

– подытожил руководитель ЦПИ.

К слову, недавно The New York Times опубликовало большое расследование о войне в Украине. В нем, в частности, рассказывается, как ЦРУ помогло Киеву уничтожить склад с "Искандерами" и КАБами в России. Напомним, что украинские беспилотники 18 сентября 2024 атаковали склад с баллистикой и авибомбами в Торопце Тверской области России.