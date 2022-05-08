Около 25 500 уничтоженных оккупантов и много сожженной техники: свежие потери врага

8 мая 2022 , 11:39
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Источник:

Генштаб ВСУ

ВСУ мощно обезвреживают вражескую технику и ликвидируют оккупантов. По состоянию на 8 мая потери врага в личном составе составляют 25 500 человек.

В Генштабе Вооруженных Сил отмечают, что данные по потерям врага уточняют. Причиной этого являются активные боевые действия, которые несколько затрудняют подсчет.

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Статистика потерь оккупантов

По состоянию на 7 мая в войне против Украины потери россиян выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 25 100 человек;
  • танков – 1 130 единиц;
  • боевых бронированных машин – 2 741 единица;
  • артиллерийских систем – 509 единиц;
  • средств противовоздушной обороны – 86 единиц;
  • реактивных систем залпового огня – 179 единиц;
  • самолетов – 199 единиц;
  • вертолетов – 156 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1 961 единица;
  • кораблей и катеров – 12 единиц;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 360 единиц;
  • специальной техники – 39 единиц;
  • крылатых ракет – 92 единицы.

Статистика потерь врага за сутки

Только за минувшие сутки наши защитники ликвидировали и уничтожили:

  • около 400 оккупантов из личного состава;
  • 8 вражеских танков;
  • 28 боевых бронированных машин;
  • 7 реактивных систем залпового огня;
  • 2 средства противовоздушной обороны;
  • 1 вертолет;
  • 19 беспилотников;
  • 27 единиц автомобильной техники и цистерн с топливом;
  • 1 судно;
  • 1 единицу спецтехники;
  • 2 крылатые ракеты.

Какова ситуация на фронте

По состоянию на 8 мая российские захватчики продолжают наступление с целью установления полного контроля над Донецкой, Луганской и Херсонской областями. Также враг хочет удерживать сухопутный коридор с Крымом.

Основные боевые действия происходят на Востоке и Юге нашего государства. Противник пытается идти в наступление.

Оккупанты обстреливают Харьков и близлежащие населенные пункты, а также готовят наступление в направлении Изюма. Также враг готовит наступление на Донецком, Кураховском и Лиманском направлениях. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, Вооруженные силы отошли от Попасной из-за постоянных мощных обстрелов.

На Юге россияне наносят удары по военным и гражданским объектам.

Больше о ситуации на фронте в утренней сводке Генштаба ВСУ: смотрите видео

 

Автор: Іван Магуряк