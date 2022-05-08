Около 25 500 уничтоженных оккупантов и много сожженной техники: свежие потери врага
Источник:Генштаб ВСУ
ВСУ мощно обезвреживают вражескую технику и ликвидируют оккупантов. По состоянию на 8 мая потери врага в личном составе составляют 25 500 человек.
В Генштабе Вооруженных Сил отмечают, что данные по потерям врага уточняют. Причиной этого являются активные боевые действия, которые несколько затрудняют подсчет.
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Статистика потерь оккупантов
По состоянию на 7 мая в войне против Украины потери россиян выглядят следующим образом:
- личного состава – около 25 100 человек;
- танков – 1 130 единиц;
- боевых бронированных машин – 2 741 единица;
- артиллерийских систем – 509 единиц;
- средств противовоздушной обороны – 86 единиц;
- реактивных систем залпового огня – 179 единиц;
- самолетов – 199 единиц;
- вертолетов – 156 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1 961 единица;
- кораблей и катеров – 12 единиц;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 360 единиц;
- специальной техники – 39 единиц;
- крылатых ракет – 92 единицы.
Статистика потерь врага за сутки
Только за минувшие сутки наши защитники ликвидировали и уничтожили:
- около 400 оккупантов из личного состава;
- 8 вражеских танков;
- 28 боевых бронированных машин;
- 7 реактивных систем залпового огня;
- 2 средства противовоздушной обороны;
- 1 вертолет;
- 19 беспилотников;
- 27 единиц автомобильной техники и цистерн с топливом;
- 1 судно;
- 1 единицу спецтехники;
- 2 крылатые ракеты.
Какова ситуация на фронте
По состоянию на 8 мая российские захватчики продолжают наступление с целью установления полного контроля над Донецкой, Луганской и Херсонской областями. Также враг хочет удерживать сухопутный коридор с Крымом.
Основные боевые действия происходят на Востоке и Юге нашего государства. Противник пытается идти в наступление.
Оккупанты обстреливают Харьков и близлежащие населенные пункты, а также готовят наступление в направлении Изюма. Также враг готовит наступление на Донецком, Кураховском и Лиманском направлениях. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, Вооруженные силы отошли от Попасной из-за постоянных мощных обстрелов.
На Юге россияне наносят удары по военным и гражданским объектам.
Больше о ситуации на фронте в утренней сводке Генштаба ВСУ: смотрите видео