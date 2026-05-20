Минус 920 оккупантов, 3 танка и 2 ПВО: потери врага на 20 мая

По данным западных СМИ, Украина удачно перехватывает инициативу на фронте. У россиян растут потери не только среди личного состава, но и среди техники, которой критически не хватает.

Об актуальных потерях России в войне с Украиной на 20 мая рассказали в Генштабе ВСУ.

Смотрите также Тактика "средних ударов": Reuters раскрыл секретное оружие Украины

Какие потери России на 20 мая?

С начала полномасштабной войны по состоянию на 20 мая 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 352 070 (+920) человек;

танков – 11 943 (+3);

боевых бронированных машин – 24 586 (+2);

артиллерийских систем – 42 400 (+60);

РСЗВ – 1 795 (+3);

средств ПВО – 1 388 (+2);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 1 432 (+6);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 301 072 (+1 873);

крылатых ракет – 4 632 (+0);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 97 868 (+268);

специальной техники – 4 206 (+4).



Потери врага на 20 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

Почему российские потери растут?

Российские потери в войне против Украины продолжают стремительно расти из-за тактики штурмов, которую активно применяет командование России.

К слову. Оккупанты используют тактику продвижения мелкими штурмовыми группами, однако их попытки преимущественно заканчиваются провалом. Временно исполняющий обязанности командира батальона "Сила Свободы" 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко рассказал 24 Каналу, что потери России чрезвычайно велики и они мешают полноценному наступлению, об оккупантах реализуют количество своих потерь, пытаясь улучшить качество атак через постоянные артиллерийские обстрелы и использование беспилотников.

Одной из ключевых причин таких потерь стала высокая эффективность украинских FPV-дронов и ударных беспилотников, которые массово уничтожают технику и живую силу врага еще на подступах к позициям. В то же время в российской армии заметно ухудшилось качество личного состава: большинство новобранцев имеют минимальную подготовку, а многие подписывают контракт только из-за финансовых трудностей. Поэтому значительная часть оккупантов погибает или получает ранения уже в первые дни пребывания на фронте.

Дополнительно ситуацию для России ухудшает слабая система эвакуации и низкий уровень военной медицины, из-за чего количество погибших среди раненых постоянно растет.

Украинские Силы обороны также значительно улучшили систему видеофиксации результатов боевой работы, что позволяет точнее подтверждать потери оккупантов и формировать более достоверную статистику.

Какие значительные потери имели россияне за последнее время?

Силы беспилотных систем ВСУ нанесли серии ударов по военным объектам России в Дагестане и на временно оккупированных территориях. Операции в глубоком тылу России были проведены при координации новосозданного Центра глубинного поражения. Одной из целей стал пограничный сторожевой корабль врага, который украинские силы поразили на расстоянии около 986 километров от линии фронта.

Также Украина атаковала аэродром Бельбек в оккупированном Крыму. В результате удара повреждена система управления беспилотниками "Орион", наземную станцию управления БпЛА "Форпост", пункт передачи данных "земля – воздух", диспетчерскую вышку и ангар. Удары по таким объектам направлены на ослабление возможностей российской армии в ведении разведки и координации воздушных операций.