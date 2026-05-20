Про актуальні втрати Росії у війні з Україною на 20 травня розповіли у Генштабі ЗСУ.

Які втрати Росії на 20 травня?

З початку повномасштабної війни станом на 20 травня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 352 070 (+920) осіб;

танків – 11 943 (+3);

бойових броньованих машин – 24 586 (+2);

артилерійських систем – 42 400 (+60;

РСЗВ – 1 795 (+3);

засобів ППО – 1 388 (+2);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 1 432 (+6);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 301 072 (+1 873);

крилатих ракет – 4 632 (+0);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 97 868 (+268);

спеціальної техніки – 4 206 (+4).



Втрати ворога на 20 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Чому російські втрати зростають?

Російські втрати у війні проти України продовжують стрімко зростати через тактику штурмів, яку активно застосовує командування Росії.

До слова. Окупанти використовують тактику просування дрібними штурмовими групами, проте їхні спроби переважно закінчуються провалом. Тимчасовий виконувач обов'язків командира батальйону "Сила Свободи" 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко розповів 24 Каналу, що втрати Росії надзвичайно великі й вони заважають повноцінному наступу, про окупанти реалізують кількість своїх втрат, намагаючись покращити якість атак через постійні артилерійські обстріли та використання безпілотників.

Однією з ключових причин таких втрат стала висока ефективність українських FPV-дронів та ударних безпілотників, які масово знищують техніку й живу силу ворога ще на підступах до позицій. Водночас у російській армії помітно погіршилась якість особового складу: більшість новобранців мають мінімальну підготовку, а багато хто підписує контракт лише через фінансові труднощі. Через це значна частина окупантів гине або отримує поранення вже в перші дні перебування на фронті.

Додатково ситуацію для Росії погіршує слабка система евакуації та низький рівень військової медицини, через що кількість загиблих серед поранених постійно зростає.

Українські Сили оборони також значно покращили систему відеофіксації результатів бойової роботи, що дозволяє точніше підтверджувати втрати окупантів і формувати більш достовірну статистику.

Які значні втрати мали росіяни за останній час?

Сили безпілотних систем ЗСУ завдали серії ударів по військових об'єктах Росії у Дагестані та на тимчасово окупованих територіях. Операції в глибокому тилу Росії були проведені за координації новоствореного Центру глибинного ураження. Однією з цілей став прикордонний сторожовий корабель ворога, який українські сили уразили на відстані близько 986 кілометрів від лінії фронту.

Також Україна атакувала аеродром Бельбек в окупованому Криму. Унаслідок удару пошкоджено систему керування безпілотниками "Оріон", наземну станцію управління БпЛА "Форпост", пункт передавання даних "земля – повітря", диспетчерську вишку та ангар. Удари по таких об'єктах спрямовані на послаблення можливостей російської армії у веденні розвідки та координації повітряних операцій.