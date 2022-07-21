Потери россии значительны, но пока не критичны: кого вносят в статистику и какие проблемы у врага

российская армия понесла значительные потери на войне в Украине, но пока они не являются критическими для противника, ведь у них большой мобилизационный ресурс, но проблемы в войсках оккупанта остаются.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий во время брифинга. Он также рассказал о главных проблемах, которые имеет враг.

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В первую очередь – это комплектование боевых подразделений, нехватка дефицитных специальностей – механики-водители, наводчики пушек – специальности, требующие спецподготовки.

Также в ГУР сообщают, что в пунктах постоянной дислокации у оккупантов не хватает личного состава, который сформировал бы батальон или батальоно-тактическую группу. Теперь их формируют из разных частей.

Россия проводит скрытую мобилизацию

По данным разведки, в россии продолжается мобилизация тремя путями:

оккупаны задействуют боевой армейский резерв страны – на русском БАРС, именно им перекрывают комплектование стрелковых батальонов.

В ГУР отметили, что имеют четкие свидетельства тому – "там нет медкомиссий или других процедур, ты просто подписываешь контракт в военкомате и едешь на фронт".

второй способ мобилизации – формирование добровольческих батальонов по национальному признаку. кремль отдал указание на создание таких батальонов во всех федеральных образованиях. Численность одного батальона – 500-600 человек, которые будут воевать в Украине.

и третий – найм. Это выходцы стран с Ближнего Востока в основном, что также противоречит международным конвенциям.

Пока россия не объявляет мобилизацию, потому что для этого нужно объявить войну. Для кремля – это объявить поражение и невыполнение ранее озвученных планов,

– сообщили в ГУР.

К слову, по состоянию на утро 21 июля известно о ликвидации 38 850 оккупантов. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ, цифры – будут уточняться из-за высокой интенсивности боевых действий. Так что воевать действительно скоро будет некому, украинские защитники мастерски уничтожают оккупантов.

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