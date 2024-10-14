На Курщине Силы обороны разгромили российскую колонну, в которую входили танк, бронетранспортер и бронеавтомобиль. Отмечается, что оккупанты попали в засаду.

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Сколько захватчиков и их техники ликвидировано

личного состава – около 670190 (+1260) человек;

танков – 8975 (+4) ед,

боевых бронированных машин – 17895 (+19) ед,

артиллерийских систем – 19421 (+11) ед,

РСЗО – 1231 (+0) ед,

средства ПВО – 978 (+0) ед,

самолетов – 369(+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17009 (+17),

крылатые ракеты – 619 (+0),

корабли /катера – 28 (+0) ед,

подлодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 26622 (+38) ед,

специальная техника – 3437 (+2)

Потери врага на 14 октября / Фото Генштаб