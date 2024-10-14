На Курщині Сили оборони розгромили російську колону, до якої входили танк, бронетранспортер та бронеавтомобіль. Зазначається, що окупанти потрапили у засідку.
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Скільки загарбників та їхньої техніки ліквідовано
- особового складу – близько 670190 (+1260) осіб;
- танків – 8975 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 17895 (+19) од,
- артилерійських систем – 19421 (+11) од,
- РСЗВ – 1231 (+0) од,
- засоби ППО – 978 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17009 (+17),
- крилаті ракети – 619 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26622 (+38) од,
- спеціальна техніка – 3437 (+2)
Втрати ворога на 14 жовтня / Фото Генштаб