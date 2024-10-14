На Курщині Сили оборони розгромили російську колону, до якої входили танк, бронетранспортер та бронеавтомобіль. Зазначається, що окупанти потрапили у засідку.

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Скільки загарбників та їхньої техніки ліквідовано

особового складу – близько 670190 (+1260) осіб;

танків – 8975 (+4) од,

бойових броньованих машин – 17895 (+19) од,

артилерійських систем – 19421 (+11) од,

РСЗВ – 1231 (+0) од,

засоби ППО – 978 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17009 (+17),

крилаті ракети – 619 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26622 (+38) од,

спеціальна техніка – 3437 (+2)

Втрати ворога на 14 жовтня / Фото Генштаб