На Курщині Сили оборони розгромили російську колону, до якої входили танк, бронетранспортер та бронеавтомобіль. Зазначається, що окупанти потрапили у засідку.

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Скільки загарбників та їхньої техніки ліквідовано

  • особового складу – близько 670190 (+1260) осіб;
  • танків – 8975 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 17895 (+19) од,
  • артилерійських систем – 19421 (+11) од,
  • РСЗВ – 1231 (+0) од,
  • засоби ППО – 978 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17009 (+17),
  • крилаті ракети – 619 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26622 (+38) од,
  • спеціальна техніка – 3437 (+2)

втрати

Втрати ворога на 14 жовтня / Фото Генштаб