В целом российская армия потеряла уже почти 984 тысячи бойцов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 28 мая 2025 года

С начала полномасштабного вторжения в Украину оккупанты ориентировочно потеряли:

личного состава – около 983 890 (+1050) человек;

танков – 10 864 (+4):

боевых бронированных машин – 22 644 (+2);

артиллерийских систем – 28 355 (+18);

РСЗВ – 1 397 (+0);

средств ПВО – 1 171 (+0);

самолетов – 372 (+0);

вертолетов – 336 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 37 918 (+65);

крылатых ракет – 3 265 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 49 959 (+52);

специальной техники – 3 902 (+0).

Потери врага на 28 мая 2025 года / Фото Генштаб ВСУ

К слову, офицер НГУ объяснил, что Россия никогда не ценила своих людей и относилась к ним как к рабам. "Для России люди являются не более, чем "одноразовыми солдатами", которых быстро находят по всей стране. Их посылают куда угодно, часто они так наталкиваются на позиции Сил обороны, их используют "в слепую", – рассказал он.

В большинстве случаев все штурмовые группы противника разбивают. Чем больше россиян идет в одной группе – тем больше потери. Все подразделения работают для уничтожения врага.