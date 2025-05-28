Загалом російська армія втратила вже майже 984 тисячі бійців. Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 28 травня 2025 року

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну окупанти орієнтовно втратили:

особового складу – близько 983 890 (+1050) осіб;

танків – 10 864 (+4):

бойових броньованих машин – 22 644 (+2);

артилерійських систем – 28 355 (+18);

РСЗВ – 1 397 (+0);

засобів ППО – 1 171 (+0);

літаків – 372 (+0);

гелікоптерів – 336 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 37 918 (+65);

крилатих ракет – 3 265 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 49 959 (+52);

спеціальної техніки – 3 902 (+0).

Втрати ворога на 28 травня 2025 року / Фото Генштаб ЗСУ

До слова, офіцер НГУ пояснив, що Росія ніколи не цінувала своїх людей та ставилася до них як до рабів. "Для Росії люди є не більше, ніж "одноразовими солдатами", яких швидко знаходять по всій країні. Їх посилають будь-куди, часто вони так натрапляють на позиції Сил оборони, їх використовують "в сліпу", – розповів він.

У більшості випадків всі штурмові групи противника розбивають. Чим більше росіян йде в одній групі – тим більші втрати. Всі підрозділи працюють задля знищення ворога.