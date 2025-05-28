Загалом російська армія втратила вже майже 984 тисячі бійців. Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 28 травня 2025 року
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну окупанти орієнтовно втратили:
- особового складу – близько 983 890 (+1050) осіб;
- танків – 10 864 (+4):
- бойових броньованих машин – 22 644 (+2);
- артилерійських систем – 28 355 (+18);
- РСЗВ – 1 397 (+0);
- засобів ППО – 1 171 (+0);
- літаків – 372 (+0);
- гелікоптерів – 336 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 37 918 (+65);
- крилатих ракет – 3 265 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 49 959 (+52);
- спеціальної техніки – 3 902 (+0).
Втрати ворога на 28 травня 2025 року / Фото Генштаб ЗСУ
До слова, офіцер НГУ пояснив, що Росія ніколи не цінувала своїх людей та ставилася до них як до рабів. "Для Росії люди є не більше, ніж "одноразовими солдатами", яких швидко знаходять по всій країні. Їх посилають будь-куди, часто вони так натрапляють на позиції Сил оборони, їх використовують "в сліпу", – розповів він.
У більшості випадків всі штурмові групи противника розбивають. Чим більше росіян йде в одній групі – тим більші втрати. Всі підрозділи працюють задля знищення ворога.