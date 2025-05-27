Єдине, що могло відрізнятися у певні дні – це готовність ворога зазнавати тих втрат, які він зазнає. Як пояснив 24 Каналу офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, все залежало від того, скільки окупантів Росія могла "покласти" за одну посадку.

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Кого Росія посилає на штурми

Росіяни кидають на штурми танки, бойові машини, але у більшості випадків всі штурмові групи противника розбивають. Чим більше окупантів йде в одній групі, тим відповідно більші втрати. Всі підрозділи працюють задля знищення ворога.

Для Росії люди є не більше, ніж "одноразовими солдатами", яких швидко знаходять по всій країні. Їх посилають будь-куди, часто вони так натрапляють на позиції Сил оборони, їх використовують "в сліпу",

– розповів Володимир Назаренко.

У Росії також є доволі підготовлені, фахові підрозділи, зазвичай, це найманці або в'язні, яких забрали з тюрем. Вони свідомо розуміють на що йдуть та йдуть з певною мотивацією.

Зверніть увагу! До 10 річниці бригади "Рубіж" військові оголосили збір на важкі бомбери "Баба Яга". Вони дуже потребують нашої допомоги, тож долучайтеся до збору за посиланням!

Загалом країна-агресорка ніколи не цінувала своїх людей та ставилася до них як до рабів. На жаль, свої великі запаси в ресурсах Росія завжди використовувала не для добра.

Зауважимо, Володимир Зеленський заявив, що є свідчення, що Росія готується до нового наступу. Це є підтвердженням того, що у Кремлі не хочуть миру. Президент України закликав Захід тиснути на Путіна, бо його дії стають дедалі більш агресивними.