Единственное, что могло отличаться в определенные дни – это готовность врага нести те потери, которые он несет. Как пояснил 24 Каналу офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, все зависело от того, сколько оккупантов Россия могла "положить" за одну посадку.

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Кого Россия посылает на штурмы

Россияне бросают на штурмы танки, боевые машины, но в большинстве случаев все штурмовые группы противника разбивают. Чем больше оккупантов идет в одной группе, тем соответственно большие потери. Все подразделения работают для уничтожения врага.

Для России люди являются не более, чем "одноразовыми солдатами", которых быстро находят по всей стране. Их посылают куда угодно, часто они так наталкиваются на позиции Сил обороны, их используют "в слепую",

– рассказал Владимир Назаренко.

В России также есть довольно подготовленные, профессиональные подразделения, обычно, это наемники или заключенные, которых забрали из тюрем. Они сознательно понимают на что идут и и идут с определенной мотивацией.

Обратите внимание! К 10 годовщине бригады "Рубеж" военные объявили сбор на тяжелые бомберы "Баба Яга". Они очень нуждаются в нашей помощи, поэтому присоединяйтесь к сбору по ссылке!

В общем страна-агрессор никогда не ценила своих людей и относилась к ним как к рабам. К сожалению, свои большие запасы в ресурсах Россия всегда использовала не для добра.

Заметим, Владимир Зеленский заявил, что есть свидетельства, что Россия готовится к новому наступлению. Это является подтверждением того, что в Кремле не хотят мира. Президент Украины призвал Запад давить на Путина, потому что его действия становятся все более агрессивными.