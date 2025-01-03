Общие потери вражеской армии уже превысили 790 тысяч солдат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Какие потери у россиян

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 793 250 (+1080) человек;

танков – 9 677 (+1);

боевых бронированных машин – 20 070 (+14);

артиллерийских систем – 21 555 (+3);

РСЗО – 1 257 (+1);

средств ПВО – 1 032 (+0);

самолетов – 369 (+0);

вертолетов – 330 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 21 249 (+49);

крылатых ракет – 3 003 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 32 770 (+41);

специальной техники – 3 675 (+0).



Потери врага на 3 января 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ