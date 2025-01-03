Загальні втрати ворожої армії вже перевищили 790 тисяч солдатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Які втрати у росіян

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 793 250 (+1080) осіб;

танків – 9 677 (+1);

бойових броньованих машин – 20 070 (+14);

артилерійських систем – 21 555 (+3);

РСЗВ – 1 257 (+1);

засобів ППО – 1 032 (+0);

літаків – 369 (+0);

гелікоптерів – 330 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21 249 (+49);

крилатих ракет – 3 003 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 32 770 (+41);

спеціальної техніки – 3 675 (+0).



Втрати ворога на 3 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ