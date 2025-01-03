Загальні втрати ворожої армії вже перевищили 790 тисяч солдатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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Які втрати у росіян
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 793 250 (+1080) осіб;
- танків – 9 677 (+1);
- бойових броньованих машин – 20 070 (+14);
- артилерійських систем – 21 555 (+3);
- РСЗВ – 1 257 (+1);
- засобів ППО – 1 032 (+0);
- літаків – 369 (+0);
- гелікоптерів – 330 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21 249 (+49);
- крилатих ракет – 3 003 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32 770 (+41);
- спеціальної техніки – 3 675 (+0).
Втрати ворога на 3 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ