Загальні втрати ворожої армії вже перевищили 790 тисяч солдатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Які втрати у росіян

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 793 250 (+1080) осіб;
  • танків – 9 677 (+1);
  • бойових броньованих машин – 20 070 (+14);
  • артилерійських систем – 21 555 (+3);
  • РСЗВ – 1 257 (+1);
  • засобів ППО – 1 032 (+0);
  • літаків – 369 (+0);
  • гелікоптерів – 330 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21 249 (+49);
  • крилатих ракет – 3 003 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32 770 (+41);
  • спеціальної техніки – 3 675 (+0).

Втрати Росії 3 січня 2024 року
Втрати ворога на 3 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ