Украинские бойцы уничтожили танковую роту оккупантов во время наступления: мощное видео

Наши воины ежедневно уничтожают все больше и больше оккупантов. Масштабы каждый раз вырастают.

К примеру, наши воины за один раз уничтожили целую танковую роту российских оккупантов. Это стало возможным благодаря героическим десантникам.

По теме Пограничники дроном насыпали оккупантам взрывные "подарки": эпическое видео

Детали операции

В Генштабе сообщили, что артиллерийские и инженерные подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ поработали совместно и слаженно. Как следствие, оккупанты остались без танковой роты.

Это произошло, когда эта вражеская танковая рота наступала на наши позиции. В то же время украинские десантники эффективно уничтожили 9 вражеских танков.

Десантники искусно уничтожают оккупантов: смотрите видео

ВСУ ликвидируют врага

В последнее время хороших новостей о ликвидации россиян стало больше. Это благодаря тому, что вооружение наконец-то стало появляться на поле боя в больших количествах. В частности, за 5 июля ВСУ нанесли такие потери оккупантам возле Краматорска и Бахмута, что те вынуждены были отходить со своих позиций.

А украинские десантники уничтожают врагов уже не в первый раз. В частности, десантники из Николаева 8 июля сожгли несколько танков и уничтожили вместе с ними экипаж российских оккупантов Донецкой области. Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады во время боя на одном из участков боевых действий уничтожили в общей сложности 5 российских танков. Некоторых членов экипажа, не сгоревших вместе с вражеской техникой, нашим защитникам удалось взять в плен.

Бьют ВСУ и по позициям врага на Юге. Разносят склады и командные пункты оккупантов. Так, в Новой Каховке на Херсонщине украинские военные ударили по врагу. Они уничтожили ПВО, БК и ликвидировали оккупантов. В результате удара украинских войск произошел пожар.

В ОП говорят об определенном переломе в войне: смотрите видео