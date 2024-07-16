Эти огромные потери россияне должны компенсировать на фронте новыми пополнениями личного состава. Майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин рассказал 24 Каналу, каким контингентом враг наполняет новые подразделения.

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Самое главное – добежать до окопа

Россияне создают что-то вроде стрелковых батальонов, которые наполняют пехотой и ставят ей штурмовые задачи.

Постановка задачи довольно проста. Условному командиру передают батальон пехотинцев и он волнами отправляет их на украинские позиции с задачей хоть кому-то из них добежать. Когда же кто-то добегает, то он сидит и ждет, пока к нему кто-то еще прибежит. Такая у россиян стратегия,

– объяснил майор ВСУ.

На некоторых участках фронта, по его словам, это действительно сработало. Непрерывные попытки штурмов давали врагу хоть какой-то результат. Однако в основном все эти штурмовые группы ликвидировались ВСУ.

Относительно качества тех пехотинцев, то оно не самое лучшее. Россияне никогда не делали ставку на пехоту. Они стараются не тратить на нее ни время, ни средства. Наверное, если бы могли, то у тех пехотинцев даже имена бы не спрашивали,

– предположил он.

В частности им не предоставляют знания по медицинской помощи. Также, как отметил майор ВСУ, им запрещается оказывать помощь своим коллегам, которые рядом получили ранения.

Самое главное, просто добежать до окопа на стороне ВСУ, а после того, кто выжил, тот выжил. Именно поэтому россияне не собирались осуществлять подготовку этой пехоты,

– объяснил Максим Жорин.

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Напомним, что заместитель командира ОТГ "Харьков" полковник Виктор Солимчук заявил, что россияне во время своего двухмесячного наступления на Харьковскую область потеряли 91% личного состава. В частности была ликвидирована большая часть 138 мотострелковой бригады. Также значительно "уменьшились" 83 и 157 танковые полки. Кроме того, постоянно теряет бойцов 83 десантно-штурмовая бригада врага.