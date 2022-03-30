Потери россиян колоссальные: только в одной бригаде отпевали 200 десантников за день

Российские оккупационные войска несут колоссальные потери на войне, которую планировали быстро выиграть. Да, 28 марта только в одной десантно-штурмовой бригаде похоронили сразу 200 служащих.

Об этом сообщили в оперативной сводке Генштаба ВСУ. Кроме того, рассказали о других проблемах оккупантов на нашей земле.

В этот день Командир роты и взвода, капитан: в ВСУ рассказали о новых потерях противника на войне

Также впадают в крайности с техникой

Речь идет о массовом прощании с выбитыми в пункте постоянной дислокации 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Однако это можно считать еще одним из лучших вариантов, потому что часто орда даже не уносит трупы собственных собратьев.

Их число ориентировочно составляет 200 человек. Противник продолжает нести значительные потери,

– подытожили эту церемонию захоронения.

Кроме этого у врагов есть значительные проблемы с техникой. Наши защитники постоянно разбивают их колонны. Поэтому захватчики начали вводить в боевой состав технику, находившуюся на долгосрочном хранении.

Наша разведка установила, что в ходе этих манипуляций, в 163 танковом полку России обнаружили значительное количество нетрудоспособной техники. Поэтому поломанные боевые машины хотят транспортировать на временно оккупированные территории Донецкой области с помощью тягачей. Однако насколько будет эффективным ремонт, пока неизвестно.

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