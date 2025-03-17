Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Генштаба.
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Какие потери россиян на 17 марта 2025 года
Согласно данным Генштаба, враг потерял 1210 своих солдат и офицеров. В последние дни было много сообщений об искусном уничтожении российской ПВО.
Актуальные потери россиян:
- личного состава – 1210 человек,
- танков – 19;
- боевых бронированных машин – 11;
- артиллерийских систем – 37;
- РСЗО – 1;
- средств ПВО – 0;
- самолетов – 0;
- вертолетов – 0;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 54;
- кораблей/катеров – 0;
- подводных лодок – 0;
- автомобильной техники и автоцистерн – 101;
- специальной техники – 1.
Потери врага на 17 марта 2025 года / Инфографика Генштаба
Впрочем, очевидно, что если Россия и согласится на 30-дневное перемирие, то использует его для перевооружения. Есть мнение, что враг может накопить 450 тысяч снарядов и 5000 "Шахедов" за это время.