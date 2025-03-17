Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Генштаба.

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Какие потери россиян на 17 марта 2025 года

Согласно данным Генштаба, враг потерял 1210 своих солдат и офицеров. В последние дни было много сообщений об искусном уничтожении российской ПВО.

Актуальные потери россиян:

личного состава – 1210 человек,

танков – 19;

боевых бронированных машин – 11;

артиллерийских систем – 37;

РСЗО – 1;

средств ПВО – 0;

самолетов – 0;

вертолетов – 0;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 54;

кораблей/катеров – 0;

подводных лодок – 0;

автомобильной техники и автоцистерн – 101;

специальной техники – 1.

Потери врага на 17 марта 2025 года / Инфографика Генштаба

Впрочем, очевидно, что если Россия и согласится на 30-дневное перемирие, то использует его для перевооружения. Есть мнение, что враг может накопить 450 тысяч снарядов и 5000 "Шахедов" за это время.