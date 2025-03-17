Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Генштабу.

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Які втрати росіян на 17 березня 2025 року

Відповідно до даних Генштабу, ворог втратив 1210 своїх солдатів і офіцерів. Останніми днями було багато повідомлень про майстерне знищення російської ППО.

Актуальні втрати росіян:

  • особового складу – 1210 осіб,
  • танків – 19;
  • бойових броньованих машин – 11;
  • артилерійських систем – 37;
  • РСЗВ – 1;
  • засобів ППО – 0;
  • літаків – 0;
  • гелікоптерів – 0;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 54;
  • кораблів/катерів – 0;
  • підводних човнів – 0;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 101;
  • спеціальної техніки – 1.

втрати росіян на 17 березня 2025 - скільки ворогів загинуло сьогодніВтрати ворога на 17 березня 2025 року / Інфографіка Генштабу

Втім, очевидно, що якщо Росія і погодиться на 30-денне перемир'я, то використає його для переозброєння. Є думка, що ворог може накопичити 450 тисяч снарядів та 5000 "Шахедів" за цей час.