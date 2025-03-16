Про це розповів в ефірі 24 Каналу полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. Він додав, що співвідношення економік України та Росії приблизно 1 до 10. Тобто, на один танк, вироблений Україною, Росія виготовляє 10 танків. І на один снаряд, вироблений Україною, росіяни виробляють 10 снарядів.

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"Уявіть, що завтра ви воюватимете проти 20 танків, а через місяць – проти 300. Тобто за місяць вони поставлять в стрій 300 танків. А якщо це буде два місяці – 600 танків. Це дуже багато, і ми просто не витримаємо цього удару", – сказав Роман Світан.

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Він також зазначив, що росіяни щодня виробляють близько 7 тисяч снарядів, а ще 7 тисяч додають їм північнокорейці. Тобто, щодня росіяни використовують 15 тисяч снарядів. Раніше їх було 50 – 70 тисяч, але тепер вони стикаються з дефіцитом. На складах майже нічого не залишилось.

"Ми знищуємо снаряди росіян на складах, в процесі виробництва, під час пересувань, на логістичних шляхах, перед лінією зіткнення. Тобто ці снаряди не доходять до лінії бойового контакту. Тепер уявіть, що буде через місяць: якщо росіяни щодня отримуватимуть по 15 тисяч снарядів, це дасть їм 450 тисяч снарядів через місяць. А у нас буде лише до 100 тисяч", – пояснив Світан.

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Він додав, що в Росії буде в п'ять разів більше. Якщо ці півмільйона снарядів вивезуть на лінію бойового зіткнення, вони будуть готові до використання в бою.

50 тисяч снарядів вони використовуватимуть щодня протягом 10 днів. Таку артпідготовку не витримає жодна армія. Наші руки будуть зв'язані, бо ми не зможемо діяти по тилах,

– зазначив Світан.

Полковник запасу ЗСУ додав, що в Росії щодня виробляють 100 – 150 "Шахедів" і стільки ж використовують.

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Росіяни не можуть не застосовувати ці дрони, бо бої тривають, і вони намагаються дістатися до тилів, атакуючи інфраструктурні об'єкти. Наразі почали бити по залізницях і електростанціях.

"Якщо не використовуватимуть, ці дрони підуть на склади. І так у них буде до 5000 дронів на складах. А ми навіть по складах не зможемо працювати. Якщо 5000 дронів увійдуть в Україну за один раз, ви думаєте, у нас хоч щось залишиться? Ви думаєте, що у нас залишиться хоча б одна ракета ППО після такого обстрілу? Це через місяць. І так буде по кожній позиції", – наголосив Світан.

Він зазначив, що Росія має перевагу в військовій економіці. Ще в 2023 році Росія майже повністю перейшла на військовий лад, і її економіка працює виключно на військові потреби. Українська економіка не готова до такого навантаження.

Через місяць ми не зможемо утримати росіян хоча б на кількох напрямках. А якщо війна затягнеться на 3 або 4 місяці, то ми взагалі не зможемо утримати оборону. Тобто, якщо зупинити бойові дії до літа, помножте це все на 3 або 4, і отримаємо цифри, м'яко кажучи, не витривалі для нас,

– підсумував Світан.

Також він зазначив, що військова допомога надходитиме в Україну протягом цього року, але наступні пакети допомоги ще не ухвалено.

