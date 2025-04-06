Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Генштаба.
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Сколько россиян погибло сегодня
Оккупанты несут значительные потери не только в живой силе, но и в технике. В частности, в марте было уничтожено рекордное количество вражеской артиллерии.
Актуальные потери россиян на 6 апреля
- солдат и офицеров – 1330;
- танков – 13;
- боевых бронированных машин – 20;
- артиллерийских систем – 56;
- РСЗО – 4;
- средств ПВО – 0;
- самолетов – 0;
- вертолетов – 0;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 68;
- кораблей и катеров – 0;
- подводных лодок – 0;
- автомобильной техники и автоцистерн – 96;
- специальной техники – 1.
Потери россиян на 6 апреля 2025 / Инфографика Генштаба
5 апреля стало известно, что Силы обороны ликвидировали командира отряда БПЛА кадыровцев. Смерть "Амура" подтвердил Апти Алаудинов.