Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Генштаба.

Смотрите также Чтобы не идти голыми руками: россияне находят самые странные аналоги технике для наступлений

Сколько россиян погибло сегодня

Оккупанты несут значительные потери не только в живой силе, но и в технике. В частности, в марте было уничтожено рекордное количество вражеской артиллерии.

Актуальные потери россиян на 6 апреля

  • солдат и офицеров – 1330;
  • танков – 13;
  • боевых бронированных машин – 20;
  • артиллерийских систем – 56;
  • РСЗО – 4;
  • средств ПВО – 0;
  • самолетов – 0;
  • вертолетов – 0;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 68;
  • кораблей и катеров – 0;
  • подводных лодок – 0;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 96;
  • специальной техники – 1.

потери россиян на 6 апреля 2025 года - статистика ГенштабаПотери россиян на 6 апреля 2025 / Инфографика Генштаба

5 апреля стало известно, что Силы обороны ликвидировали командира отряда БПЛА кадыровцев. Смерть "Амура" подтвердил Апти Алаудинов.