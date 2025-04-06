Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Генштабу.
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Скільки росіян загинуло сьогодні
Окупанти зазнають значних втрат не тільки у живій силі, але й у техніці. Зокрема, у березні було знищено рекордну кількість ворожої артилерії.
Актуальні втрати росіян на 6 квітня
- солдатів та офіцерів – 1330;
- танків – 13;
- бойових броньованих машин – 20;
- артилерійських систем – 56;
- РСЗВ – 4;
- засобів ППО – 0;
- літаків – 0;
- гелікоптерів – 0;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 68;
- кораблів та катерів – 0;
- підводних човнів – 0;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 96;
- спеціальної техніки – 1.
Втрати росіян на 6 квітня 2025 / Інфографіка Генштабу
5 квітня стало відомо, що Сили оборони ліквідували командира загону БпЛА кадирівців. Смерть "Амура" підтвердив Апті Алаудінов.