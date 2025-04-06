Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Генштабу.

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Скільки росіян загинуло сьогодні

Окупанти зазнають значних втрат не тільки у живій силі, але й у техніці. Зокрема, у березні було знищено рекордну кількість ворожої артилерії.

Актуальні втрати росіян на 6 квітня

солдатів та офіцерів – 1330;

танків – 13;

бойових броньованих машин – 20;

артилерійських систем – 56;

РСЗВ – 4;

засобів ППО – 0;

літаків – 0;

гелікоптерів – 0;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 68;

кораблів та катерів – 0;

підводних човнів – 0;

автомобільної техніки та автоцистерн – 96;

спеціальної техніки – 1.

Втрати росіян на 6 квітня 2025 / Інфографіка Генштабу

5 квітня стало відомо, що Сили оборони ліквідували командира загону БпЛА кадирівців. Смерть "Амура" підтвердив Апті Алаудінов.