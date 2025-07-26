Отвлекающий маневр россиян не сработал: как воины НГУ разбили две штурмовые группы на Харьковщине

Оккупанты активно действуют в Харьковской области. Противник пытается продвинуться вглубь украинской территории, осуществляя атаки. В одной из таких групп россиян разгромили бойцы бригады НГУ "Хартия".

Недавно враг совершил "жалкую" попытку штурма украинских позиций. Противник пытался приблизиться к боевым порядкам наших воинов, но понес большие потери. Об этом рассказал в эфире Общественного 26 июля начальник штаба батальона разведки 13-й бригады НГУ "Хартия" на позывной "Волк", передает 24 Канал.

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Как Россия провалила попытку штурма на Харьковщине?

По словам "Волка", противник во время атаки очень любит применять отвлекающие маневры. Так, и на этот раз оккупанты запускали дымовые завесы по всему району, откуда пытались выдвинуться.

Сначала наши защитники уничтожили одну штурмовую группу россиян на мотоциклах. Ее ликвидировали еще на рубеже выдвижения. Другую пехотную группу уже во время перемещения методично "подрезали". В итоге ни одна из групп не дошла до украинских боевых порядков.

Нацгвардеец также рассказал, что оккупанты часто применяют артиллерию. Однако сегодня им не хватает качественных снарядов. Количество боеприпасов у россиян ограничено по сравнению с 2022 и 2023-ми годами, поэтому они вынуждены экономить. Полученные снаряды из КНДР очень некачественные. Поэтому FPV-камикадзе для них это сейчас основное средство.

В то же время с численностью личного состава у россиян все иначе. Большинство захватчиков пошли на войну ради денег. Учитывая высокий уровень бедности в России, дефицита людей у врага нет.