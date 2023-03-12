Еще более 1000 ликвидированных захватчиков: колоссальные потери врага по состоянию на 12 марта

Россия продолжает терять на фронте тысячи единиц личного состава. Только за минувшие сутки ВСУ минуснули 1090 врагов.

С 24 февраля 2022 года враг потерял 159 090 солдат. Однако Генштаб сообщает, что подсчет усложнен из-за интенсивности боев.

Смотрите также Без шансов на выживание: почему Россия сгорит к осени

Потери россиян в технике

танков – 3 466;

боевых бронированных машин – 6 769;

артиллерийских систем – 2 487;

РСЗО – 493;

средств ПВО – 259;

самолетов – 304;

вертолетов – 289;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 108;

крылатых ракет – 907;

кораблей/катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5 348;

специальной техники – 242.

Актуальные потери врага по состоянию на 12 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

Заметим, что за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по скоплению живой силы и технику врага. Кроме того, эффективно свою работу проделали подразделения ракетных войск и артиллерии. Они поразили 4 района сосредоточения личного состава, склад с боеприпасами и 2 места развертывания станций РЭС российских захватчиков.

Ожесточенные бои не утихают

В утренней сводке Генштаба ВСУ напомнили о планах врага. Оккупанты стремятся добиться хоть каких-то побед в войне, которую сами начали. Так, они пытаются выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. В последнее время основные усилия на ведении наступления сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Наши военные продолжают демонстрировать профессионализм и слаженность на этих направлениях. За минувшие сутки они отбили 92 атаки российских захватчиков. В то же время следует понимать, что ситуация очень сложная, а бои – ожесточенные.

Не утихают штурмовые действия города Бахмута. Российские военные обстреливают населенные пункты, расположенные недалеко от линии столкновения. Речь идет о Васюковке, Зализнянском, Дубово-Василевке, Григоровке, Богдановке, Бахмуте, Ивановском, Константиновке, Белой Горе, Миньковке, Орехово-Василевке, Александро-Шультино, Зализном и Нью-Йорке Донецкой области.